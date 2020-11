Nuovo DPCM, Conte parla al Senato: il messaggio all’opposizione (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver relazionato alla Camera dei Deputati, interviene al Senato sull’emanazione del Nuovo DPCM. Giornata di confronti con il parlamento per il presidente del… Questo articolo Nuovo DPCM, Conte parla al Senato: il messaggio all’opposizione è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe, dopo aver relazionato alla Camera dei Deputati, interviene alsull’emanazione del. Giornata di confronti con ilmento per il presidente del… Questo articoloal: ilall’opposizione è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Gismondo: 'Devastante riprogrammare vita ogni settimana' - Piacenza_Online : Il sindaco di Piacenza scrive di nuovo Conte: “Le chiusure non possono essere indiscriminate o si affossa l’economi… - liberopensato18 : @Twitter I TRE NUOVI REGNI D'ITALIA Per gestire la pandemia secondo fasce geografiche a rischio diverso, il nuovo D… -