Michael Schumacher | Jean Todt | “Guardiamo la tv insieme | continua a lottare”

Intervistato su Michael Schumacher, Jean Todt ha rivelato che lo va a trovare spesso e che guardano la tv insieme. Il prossimo 29 dicembre saranno passati 7 anni dal giorno in cui Michael Schumacher ha avuto il terribile incidente sciistico che gli provocò gravi danni cerebrali. Il sette volte campione del mondo di F1, è …

Prima o poi quel momento doveva arrivare. Quel momento in cui Lewis Hamilton avrebbe superato il numero di vittorie in Formula 1 di Michael Schumacher, sua fonte d’ispirazione da quando guidava i kart ...

Ad Imola vince ancora Hamilton, alla Mercedes il titolo costruttori

IMOLA - Cosa dire di un pilota che ha vinto 93 gran premi di Formula Uno e che per ben 162 volte è salito sul podio su 263 corse disputate? A questo già incredibile palmares vanno aggiunti sei titoli ...

