Man United sconfitto | mea culpa Pogba | “Dovevo essere più intelligente | ma l’Arsenal ci ha preso a calci e…”

Alza le mani e chiede scusa a tutti Paul Pogba dopo la sconfitta del suo Manchester United contro l'Arsenal. Un fallo ingenuo in area di rigore ai danni dei Bellerin ha provocato il tiro dagli undici metri che Aubameyang non ha sbagliato permettendo ai Gunners di vincere 0-1 all'Old Trafford. Parlando ai canali ufficiali Red Devils, il Polpo ha chiesto scusa analizzando la prova dei suoi e lanciando qualche critica a rivali e... arbitro.

"Chiedo scusa. Abbiamo perso per un mio errore", ha esordito Pogba. "Dovevo essere più intelligente in area di rigore. Più lucido. Purtroppo volevo prendere il pallone ma non l'ho fatto e ho provocato il rigore.

Man United-Arsenal 0-1

