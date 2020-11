LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 (2 novembre) in DIRETTA: Pilato, Carraro e Castiglioni, Martinenghi e Scozzoli: che battaglie sui 100 rana! (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della International Swimming League 2020 – ISL 2020, partecipanti e squadre – Gli azzurri al via della ISL 2020 – Presentazione quinto e sesto match della ISL 2020 – Cronaca della prima giornata del quinto match – Cronaca della seconda giornata del quinto match – l’intervista a Cristina Chiuso sulla ISL 2020 Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della sesta tappa della International Swimming League 2020, la manifestazione per club di Nuoto che quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di Budapest. Le ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della International Swimming League– ISL, partecipanti e squadre – Gli azzurri al via della ISL– Presentazione quinto e sesto match della ISL– Cronaca della prima giornata del quinto match – Cronaca della seconda giornata del quinto match – l’intervista a Cristina Chiuso sulla ISLBuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata della sesta tappa della International Swimming League, la manifestazione per club diche quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di. Le ...

zazoomblog : LIVE Nuoto ISL Budapest 2020 in DIRETTA. Rane da sogno: Pilato batte Carraro e Castiglioni! Secondo Martinenghi. Ri… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AriannaCastiglioni LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 in DIRETTA: Benedetta Pila… - 3_lorella : Dopo giorni d'insonnia e di dolori in cui mi sono imtossicata con il live del gfvip,sono ritornata al sole,al mare… - fattidinuoto : Oggi debuttano Tokyo Frog Kings (nome più brutto, logo più bello) e Toronto Titans (nome più bello, logo più brutto… -