"La visita a sorpresa di Mattarella? Segnale per Conte". Il retroscena: bomba Castegnato sul premier (Di lunedì 2 novembre 2020) "Un Segnale". La visita a sorpresa di Sergio Mattarella al cimitero di Castegnato in Franciacorta, per celebrare i caduti di Covid, è un messaggio soprattutto per chi, a Roma, non vuol sentire i continui appelli alla concordia nazionale lanciati dal Quirinale. "Ricordare i nostri morti è un dovere - spiega commosso il presidente della Repubblica - che va affiancato dal dovere della responsabilità. Dobbiamo proseguire l'impegno mettendo da parte partigianerie ed egoismi". Dal governo fingono che queste parole siano rivolte all'opposizione, ma da più parti si sottolinea come in cuor suo il premier Giuseppe Conte abbia sentito "suonare la campana". "In questi giorni dedicati al loro ricordo - è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) "Un". Ladi Sergioal cimitero diin Franciacorta, per celebrare i caduti di Covid, è un messaggio soprattutto per chi, a Roma, non vuol sentire i continui appelli alla concordia nazionale lanciati dal Quirinale. "Ricordare i nostri morti è un dovere - spiega commosso il presidente della Repubblica - che va affiancato dal dovere della responsabilità. Dobbiamo proseguire l'impegno mettendo da parte partigianerie ed egoismi". Dal governo fingono che queste parole siano rivolte all'opposizione, ma da più parti si sottolinea come in cuor suo ilGiuseppeabbia sentito "suonare la campana". "In questi giorni dedicati al loro ricordo - è il ...

vitocrimi : Grazie, Presidente #Mattarella. La sua visita a sorpresa in provincia di #Brescia, in omaggio alle vittime del… - Massimo10489625 : ???? #IPOCRISIA ? Il segnale di Mattarella a sorpresa nel Bresciano: se la politica sembra assente, lo Stato invece… - dbendicenti : RT @RaiNews: Il Capo dello Stato ha deposto una corona al cimitero dove due mesi fa è stata trafugata una stele in ricordo di tutte le vitt… - Profilo3Marco : RT @Tg1Raiofficial: Visita a sorpresa del presidente della Repubblica a Castegnato, provincia di #Brescia, una delle zone più colpite dalla… - tilonews : #Brescia | #Visita a sorpresa del #PresidenteDellaRepubblica #SergioMattarella al #cimitero di #Castegnato per rend… -