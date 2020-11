Johnny Depp a processo contro il Sun per diffamazione: rigettata l’accusa a carico del tabloid (Di lunedì 2 novembre 2020) La star del cinema Johnny Depp porta a processo per diffamazione il Sun, che lo aveva definito in un articolo un picchiatore di donne. Si chiude il processo per diffamazione contro il Sun, chiamato in causa da Johnny Depp, che aveva deciso di muoversi per vie legali contro il tabloid che lo aveva definito come un picchiatore di donne. Nel Regno Unito si parla del processo per diffamazione dell’anno, che si è concluso con uno schiaffo all’attore. Il Giudice dell’Alta Corte ha infatti rigettato le accuse nei confronti del tabloid. Johnny Depp porta a processo per ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020) La star del cinemaporta aperil Sun, che lo aveva definito in un articolo un picchiatore di donne. Si chiude ilperil Sun, chiamato in causa da, che aveva deciso di muoversi per vie legaliilche lo aveva definito come un picchiatore di donne. Nel Regno Unito si parla delperdell’anno, che si è concluso con uno schiaffo all’attore. Il Giudice dell’Alta Corte ha infatti rigettato le accuse nei confronti delporta aper ...

