Jeep Gladiator - Negli Usa debutta l' allestimento Willys

(Di lunedì 2 novembre 2020) Laha introdottoStati Uniti la, un ineditodel pick-up dai contenuti esclusivi, ripresi dalla omonima variante della Wrangle: sarà proposto in abbinamento alle versioni Sport e Sport S con il solo motore V6 3.6 Pentastar.Tutto quello che serve per l'off-road. La dotazione di serie include il differenziale autobloccante posteriore, la trazione integrale Command-Trac, il cambio con marce ridotte, gli ammortizzatori, le barre della versione Rubicon e i pneumatici da 32" BFGoodrich con cerchi da 17" color nero lucido. Oltre ai loghi sul cofano, lasi distingue anche per la finitura nera della griglia frontale, mentre per la verniciatura è possibile scegliere tra otto tinte esterne.

solomotori : Jeep Gladiator Willys, serie speciale ancora più dura e pura - Sempreverde80 : Jeep, nuovo concept su base Gladiator e personalizzato da Mopar [TEASER] - motorionline : #Jeep, nuovo concept su base #Gladiator e personalizzato da #Mopar [TEASER] - ClubAlfaIt : #Mopar: nuovo kit specchietti fuori porta per Jeep Wrangler e Gladiator -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Gladiator

Agenzia ANSA

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora ...Jeep celebra il crescente successo nel mercati mondiali, e in particolare in quello degli Stati Uniti, con l'inedita serie speciale Willys che completa la gamma Gladiator - il pick up derivato da Wran ...