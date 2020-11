"In sette mesi, questa roba?". Se anche Massimo Giannini dà ragione a Salvini e Meloni: premier Conte, un disastro storico (Di lunedì 2 novembre 2020) A dar ragione, pur indirettamente (ma neppure troppo) a Matteo Salvini e Giorgia Meloni ci pensa un insospettabile: Massimo Giannini, il direttore de La Stampa da poche ore guarito dal coronavirus. Lo stesso Giannini che ha speso parole di fuoco nei suoi editoriali contro Giuseppe Conte per la gestione della seconda ondata. E il direttore dà ragione ai leader di Lega e Fratelli d'Italia proprio sul fatto che Conte non abbia minimamente coinvolto le opposizioni nella gestione di questo momento drammatico (soltanto oggi, lunedì 2 novembre, per la prima volta un voto in aula sul dpcm: non esattamente un lavoro "collegiale"). Ospite in collegamento a L'aria che tira su La7, Giannini commenta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) A dar, pur indirettamente (ma neppure troppo) a Matteoe Giorgiaci pensa un insospettabile:, il direttore de La Stampa da poche ore guarito dal coronavirus. Lo stessoche ha speso parole di fuoco nei suoi editoriali contro Giuseppeper la gestione della seconda ondata. E il direttoreai leader di Lega e Fratelli d'Italia proprio sul fatto chenon abbia minimamente coinvolto le opposizioni nella gestione di questo momento drammatico (soltanto oggi, lunedì 2 novembre, per la prima volta un voto in aula sul dpcm: non esattamente un lavoro "collegiale"). Ospite in collegamento a L'aria che tira su La7,commenta ...

