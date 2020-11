Il lockdown per gli anziani serve a qualcosa? (Di lunedì 2 novembre 2020) Il lockdown per gli anziani over 70 può essere utile? Dopo il tweet nefasto scritto da un collaboratore del presidente della Liguria Toti, che poi si è scusato, in cui si parlava di soggetti “non più indispensabili per lo sforzo produttivo”, è escluso che la misura possa essere presente nel nuovo DPCM. Cosa dicono i numeri? Solo l’11,7% dei casi riguarda persone con più di 70 anni, mentre la media dall’inizio dell’epidemia che è del 24%. Purtroppo tra gli ammalati in questa fascia di età si registra l’85,4 per cento dei decessi. Repubblica spiega che la maggior parte delle vittime non proviene dalle terapie intensive, ma dalle RSA. Gli anziani si autoisolano e si proteggono, il lockdown obbligatorio sarebbe deleterio: Ma avrebbe senso ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilper gliover 70 può essere utile? Dopo il tweet nefasto scritto da un collaboratore del presidente della Liguria Toti, che poi si è scusato, in cui si parlava di soggetti “non più indispensabili per lo sforzo produttivo”, è escluso che la misura possa essere presente nel nuovo DPCM. Cosa dicono i numeri? Solo l’11,7% dei casi riguarda persone con più di 70 anni, mentre la media dall’inizio dell’epidemia che è del 24%. Purtroppo tra gli ammalati in questa fascia di età si registra l’85,4 per cento dei decessi. Repubblica spiega che la maggior parte delle vittime non proviene dalle terapie intensive, ma dalle RSA. Glisi autoisolano e si proteggono, ilobbligatorio sarebbe deleterio: Ma avrebbe senso ...

