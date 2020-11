His Dark Materials, il trailer della seconda stagione a dicembre su Sky Atlantic (Di lunedì 2 novembre 2020) His Dark Materials, il trailer della seconda stagione che debutterà il 16 novembre su HBO e a dicembre in Italia su Sky Atlantic. Tra un mese esatto gli americani saranno pronti a visitare un nuovo mondo di His Dark Materials – Queste Oscure Materie, visto che la serie debutterà su HBO il prossimo 16 novembre. Per noi ci vorrà un po’ di più per vederla su Sky, dove arriverà a dicembre, probabilmente il 21, ma intanto possiamo guardare il primo trailer esteso della serie. Tratta dalla trilogia di romanzi di Philip Pullman la seconda stagione introdurrà ai fan un nuovo mondo, la ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 2 novembre 2020) His, ilche debutterà il 16 novembre su HBO e ain Italia su Sky. Tra un mese esatto gli americani saranno pronti a visitare un nuovo mondo di His– Queste Oscure Materie, visto che la serie debutterà su HBO il prossimo 16 novembre. Per noi ci vorrà un po’ di più per vederla su Sky, dove arriverà a, probabilmente il 21, ma intanto possiamo guardare il primoestesoserie. Tratta dalla trilogia di romanzi di Philip Pullman laintrodurrà ai fan un nuovo mondo, la ...

