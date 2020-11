«Gigi sarà ricordato come merita» (Di lunedì 2 novembre 2020) Un giorno triste per Roma, per il cinema e il teatro italiano e per tutto il Paese. La notizia del ricovero in gravi condizioni in ospedale arrivata nella tarda serata di domenica, aveva già scosso tutti gli appassionati. Poi, questa mattina, il risveglio con quell’aggiornamento che nessuno avrebbe mai voluto sapere. Nelle ultime ore sui social sono comparsi migliaia di omaggi rivolti all’iconico attore romano e in molti, inevitabilmente, aspettano notizie sui funerali Gigi Proietti. E la famiglia promette che sarà ricordato come merita, nella città che ha sempre amato e che ha sempre risposto a quell’amore. LEGGI ANCHE > Gigi Proietti è morto «Gigi sarà ricordato come ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Un giorno triste per Roma, per il cinema e il teatro italiano e per tutto il Paese. La notizia del ricovero in gravi condizioni in ospedale arrivata nella tarda serata di domenica, aveva già scosso tutti gli appassionati. Poi, questa mattina, il risveglio con quell’aggiornamento che nessuno avrebbe mai voluto sapere. Nelle ultime ore sui social sono comparsi migliaia di omaggi rivolti all’iconico attore romano e in molti, inevitabilmente, aspettano notizie sui funeraliProietti. E la famiglia promette che sarà, nella città che ha sempre amato e che ha sempre risposto a quell’amore. LEGGI ANCHE >Proietti è morto «sarà...

robertapinotti : Gigi Proietti si è spento nella notte. Il mondo sarà più triste. Che il viaggio ti sia lieve, grande maestro - doctorhoover : RT @giornalettismo: La famiglia di #GigiProietti fa sapere che l'attore 'sarà ricordato come merita'. I funerali si dovrebbero tenere in f… - DVACMILAN : Se ho amato la romanità in tutti i suoi eccessi nel grande schermo è per Gigi Proietti e Alberto Sordi. Ora non so… - giornalettismo : La famiglia di #GigiProietti fa sapere che l'attore 'sarà ricordato come merita'. I funerali si dovrebbero tenere… - hereis_sara : RT @LinoGuanciale: Ciao Gigi, ti devo tanto... Tutti ti siamo debitori. -

