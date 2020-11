Gigi Proietti, la «moglie» Sagitta Alter e le figlie Susanna e Carlotta: «La famiglia unita, il mio traguardo più bello» (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti, morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno, ha passato oltre cinquant’anni sulle scene fra teatro, cinema e tv. Ma poi tornava sempre da lei: l’ex guida turistica svedese Sagitta Alter, mamma delle due figlie Susanna e Carlotta (42 e 37 anni), sua compagna dal 1962. «Non ci siamo mai sposati. All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Siamo antichi concubini», scherzava lui. Aggiungendo, serio: «Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo». Cinquantotto anni insieme. Quasi un miracolo, nel mondo dello spettacolo. Liti, certo, ce ne sono state. Ma «per stupidaggini», come raccontava la secondogenita Carlotta, cantautrice e attrice: «Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste. Mio padre ad esempio si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all’ultima asola. Mamma gliela fa aprire. E iniziano a discutere. Lo fanno tutti i giorni. Per stupidaggini. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno». Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti, morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno, ha passato oltre cinquant’anni sulle scene fra teatro, cinema e tv. Ma poi tornava sempre da lei: l’ex guida turistica svedese Sagitta Alter, mamma delle due figlie Susanna e Carlotta (42 e 37 anni), sua compagna dal 1962. «Non ci siamo mai sposati. All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Siamo antichi concubini», scherzava lui. Aggiungendo, serio: «Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo». Cinquantotto anni insieme. Quasi un miracolo, nel mondo dello spettacolo. Liti, certo, ce ne sono state. Ma «per stupidaggini», come raccontava la secondogenita Carlotta, cantautrice e attrice: «Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste. Mio padre ad esempio si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all’ultima asola. Mamma gliela fa aprire. E iniziano a discutere. Lo fanno tutti i giorni. Per stupidaggini. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno».

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - Giugy_88 : RT @OhMyFuckingAdam: sabato ci ha lasciati sean connery, adesso gigi proietti. non è possibile. - katun79 : RT @IlMici8: Sono profondamente addolorato per la morte di Gigi Proietti. Un artista straordinario che mi ha regalato tanti momenti piacevo… -