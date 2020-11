Gigi Proietti: il mattatore della porta accanto (Di lunedì 2 novembre 2020) Tributo alla carriera e alle gesta del grande Gigi Proietti, che ci ha lasciato oggi, nel giorno del suo 80° compleanno. La perdita di Gigi Proietti è una perdita grave, lacerante per la cultura italiana. Nel giorno del suo 80esimo compleanno, ci lascia un artista che si è dimostrato capace di spaziare in ogni direzione, di essere innovativo, ardito, di coniugare la sperimentazione più coerente, con una capacità unica di arrivare al pubblico, di essere immediato, universale, di unire da Nord a Sud un paese che (sovente) ha fatto del regionalismo una bandiera. Romano e romanista, attore di teatro, televisione e cinema, cantante, cabarettista, regista, conduttore televisivo, doppiatore, comico, direttore artistico, insegnante... Gigi Proietti è stato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) Tributo alla carriera e alle gesta del grande, che ci ha lasciato oggi, nel giorno del suo 80° compleanno. La perdita diè una perdita grave, lacerante per la cultura italiana. Nel giorno del suo 80esimo compleanno, ci lascia un artista che si è dimostrato capace di spaziare in ogni direzione, di essere innovativo, ardito, di coniugare la sperimentazione più coerente, con una capacità unica di arrivare al pubblico, di essere immediato, universale, di unire da Nord a Sud un paese che (sovente) ha fatto del regionalismo una bandiera. Romano e romanista, attore di teatro, televisione e cinema, cantante, cabarettista, regista, conduttore televisivo, doppiatore, comico, direttore artistico, insegnante...è stato ...

