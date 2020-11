Gigi Proietti e la televisione: dal maresciallo Rocca (che vinse ‘contro’ Sanremo all’auditel) ai one man show (Di lunedì 2 novembre 2020) Geniale, istrionico, poliedrico. Icona dello spettacolo, mattatore dai mille volti. Gigi Proietti ha raccontato con talento unico e ironia l’Italia intera, guardando al mondo con il cinismo di un romano dalla battuta pronta. È morto poche ore dopo aver compiuto 80 anni, mezzo secolo in scena tra cinema e teatro con la televisione degna compagna di avventure e successi. Un rapporto lungo e duraturo, alternato con ruoli differenti: attore di sceneggiati e fiction, conduttore e regista, protagonista di one man show. Giovanni Rocca, vedovo di tre figli, maresciallo di Viterbo: per tutti “Il maresciallo Rocca”. È il 1996, dopo una partenza in sordina su Rai2, la fiction dei record esplode sul piccolo schermo. Supera dieci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Geniale, istrionico, poliedrico. Icona dello spettacolo, mattatore dai mille volti.ha raccontato con talento unico e ironia l’Italia intera, guardando al mondo con il cinismo di un romano dalla battuta pronta. È morto poche ore dopo aver compiuto 80 anni, mezzo secolo in scena tra cinema e teatro con ladegna compagna di avventure e successi. Un rapporto lungo e duraturo, alternato con ruoli differenti: attore di sceneggiati e fiction, conduttore e regista, protagonista di one man. Giovanni, vedovo di tre figli,di Viterbo: per tutti “Il”. È il 1996, dopo una partenza in sordina su Rai2, la fiction dei record esplode sul piccolo schermo. Supera dieci ...

