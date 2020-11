Filippine, tifone Goni: morti salgono a 20, migliaia di case danneggiate (Di martedì 3 novembre 2020) E' di almeno 20 morti nelle Filippine il bilancio causato dal passaggio del tifone Goni. Circa 13mila fra baracche e case sono state danneggiate o spazzate via sull'isola orientale di Catanduanes, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 novembre 2020) E' di almeno 20nelleil bilancio causato dal passaggio del. Circa 13mila fra baracche esono stateo spazzate via sull'isola orientale di Catanduanes, ...

