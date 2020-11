Da Uomini e Donne a L’Allieva, nel cast della fiction Rai sbarca l’ex volto del Trono Over (Di lunedì 2 novembre 2020) Un viso nuovo fa capolino nel cast della terza stagione de L’Allieva, un volto che arriva direttamente dalla curva di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo parlando di Gianluca Scuotto, il personal trainer napoletano di 46 anni che solo due stagioni fa è stato fra i protagonisti del Trono Over. Corteggiatore conteso fra Cristina Incorvaia e Roberta Di Padua. Una volta spostato in archivio il programma di Maria De Filippi, Gianluca Scuotto si è lanciato nel mondo della recitazione. Nessuno si era ancora accorto di questo plot twist nella carriera di Scuotto, ma proprio durante le puntate de L’Allieva 3, mandate in onda nella serata di ieri, 1 Novembre, su Rai Uno, è apparso bello tronfio al fianco di Alessandra Mastronardi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Un viso nuovo fa capolino nelterza stagione de L’Allieva, unche arriva direttamente dalla curva di. Ovviamente stiamo parlando di Gianluca Scuotto, il personal trainer napoletano di 46 anni che solo due stagioni fa è stato fra i protagonisti del. Corteggiatore conteso fra Cristina Incorvaia e Roberta Di Padua. Una volta spostato in archivio il programma di Maria De Filippi, Gianluca Scuotto si è lanciato nel mondorecitazione. Nessuno si era ancora accorto di questo plot twist nella carriera di Scuotto, ma proprio durante le puntate de L’Allieva 3, mandate in onda nella serata di ieri, 1 Novembre, su Rai Uno, è apparso bello tronfio al fianco di Alessandra Mastronardi e ...

