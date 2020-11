Covid 19 a Lecce, il sindaco: '2 contagi nel campo nomadi. Faremo tamponi a tutti' (Di lunedì 2 novembre 2020) Lecce - 'Partendo da due casi positivi accertati, di cui uno grave, s'è deciso di predisporre domani uno screening con tampone a tutti i residenti del campo' nomadi Panareo di Lecce, 'all'esito del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 novembre 2020)- 'Partendo da due casi positivi accertati, di cui uno grave, s'è deciso di predisporre domani uno screening con tampone ai residenti delPanareo di, 'all'esito del ...

LECCE - «Partendo da due casi positivi accertati, di cui uno grave, s'è deciso di predisporre domani uno screening con tampone a tutti i residenti del campo» nomadi Panareo di Lecce, «all’esito del qu ...

Covid: in Puglia coinvolto Esercito, 13 postazioni tamponi

Esercito, Marina e Protezione civile sono pronti ad attivare 13 postazioni in modalità drive-in per effettuare i tamponi Covid e alleggerire il lavoro dei dipartimenti di Prevenzione delle Asl. (ANSA) ...

Esercito, Marina e Protezione civile sono pronti ad attivare 13 postazioni in modalità drive-in per effettuare i tamponi Covid e alleggerire il lavoro dei dipartimenti di Prevenzione delle Asl. (ANSA)