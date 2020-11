Coronavirus: l’Alto Adige in lockdown per 20 giorni (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo Coronavirus: l’Alto Adige in lockdown per 20 giorni MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo: l’Altoinper 20MeteoWeb.

ilpost : L'ordinanza stabilisce per l'Alto Adige delle regole diverse rispetto a quelle dell'ultimo DPCM (le modifiche sono… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Alto Adige fa ancora da sé sulle restrizioni: ristoranti chiusi solo alle 22, cinema e teatri restan… - IlMattinoFoggia : #Coronavirus , per l'Iss #Molise ad alto rischio in scenario 4, come la #Lombardia. La #Puglia in scenario 3,… - messveneto : Per il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Agrusti, occorre attrezzarsi per gestire l’epidemia avendo fiduc… - TgrRaiTrentino : Coronavirus. Domani si decide la chiusura o meno di tutto l'Alto Adige - TGR Trento -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Alto Covid, a Milano una studentessa cinese che ha preso il vaccino anti coronavirus Corriere della Sera