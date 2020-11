Coronavirus, infermieri lombardi in sciopero: “Poco personale e turni di 12 ore, rischio di annegare”. La protesta è anche in corsia – Video (Di lunedì 2 novembre 2020) “Siamo con l’acqua alla gola, rischiamo di annegare”. È questo il grido di allarme del sindacato degli infermieri Nursing Up che questa mattina ha lanciato uno sciopero in tutta Italia. In tanti hanno aderito dai reparti di terapia intensiva e Covid esponendo cartelli, mentre una piccola rappresentanza sindacale ha srotolato alcuni striscioni davanti ad alcuni ospedali lombardi: “Siamo in pochi – spiega un infermiere del Fatebenefratelli – ci ritroviamo a iniziare il turno alle sette di mattina e a uscire alle otto di sera per coprire i colleghi che si sono ammalati di Covid”. Una stanchezza che si aggiunge a quella accumulata durante la prima ondata. “Non c’è stato il tempo per recuperare le forze e adesso stiamo scoppiando, tutto quello che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Siamo con l’acqua alla gola, rischiamo di annegare”. È questo il grido di allarme del sindacato degliNursing Up che questa mattina ha lanciato unoin tutta Italia. In tanti hanno aderito dai reparti di terapia intensiva e Covid esponendo cartelli, mentre una piccola rappresentanza sindacale ha srotolato alcuni striscioni davanti ad alcuni ospedali: “Siamo in pochi – spiega un infermiere del Fatebenefratelli – ci ritroviamo a iniziare il turno alle sette di mattina e a uscire alle otto di sera per coprire i colleghi che si sono ammalati di Covid”. Una stzza che si aggiunge a quella accumulata durante la prima ondata. “Non c’è stato il tempo per recuperare le forze e adesso stiamo scoppiando, tutto quello che è ...

