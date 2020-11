Conte alla Camera sul nuovo Dpcm: «Dati più gravi, serve anticipare: se una regione è a rischio lo decide il governo» – La diretta (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla Camera dei Deputati in merito alle nuove misure in programma per il Contenimento dell’epidemia di Coronavirus. Il governo si è confrontato in mattinata con le Regioni per cercare di definire i punti ancora in sospeso del nuovo Dpcm in arrivo tra stasera e domani, 3 novembre. Il governo, come già anticipato tra ieri e stamattina, è orientato a prendere decisioni «proporzionate e adeguate a seconda del territorio e del rischio concretamente rilevato». «L’evoluzione dell’epidemia risulta molto preoccupante e la lettura del report dell’Iss ci ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Il presidente del Consiglio Giuseppeha parlatodei Deputati in merito alle nuove misure in programma per ilnimento dell’epidemia di Coronavirus. Ilsi è confrontato in mattinata con le Regioni per cercare di definire i punti ancora in sospeso delin arrivo tra stasera e domani, 3 novembre. Il, come già anticipato tra ieri e stamattina, è orientato a prendere decisioni «proporzionate e adeguate a seconda del territorio e delconcretamente rilevato». «L’evoluzione dell’epidemia risulta molto preoccupante e la lettura del report dell’Iss ci ha ...

