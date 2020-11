Calcagno | «Taglio stipendi? Meglio redistribuzione risorse»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 2 novembre 2020) Umberto, presidente dell’AIC, ha fatto il punto sulle problematiche che affliggono il mondo del calcio, in particolare per quanto riguarda il settore dilettantistico e quello giovanile, in questo momento in cui la crisi causata dalla pandemia è in forte crescita. Di seguito le sue parole, riportate in una nota rilasciata dall’Assocalciatori: “Dopo il grande … L'articolo: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.