Bundesliga 2020 2021 | Union Berlin ok | 3-1 all’Hoffenheim

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tutto facile per l’che continua nella sua striscia di imbattibilità. Kruse e compagni battono anche l’Hoffenheim nella sesta giornata dicol risultato di 3-1 che permette agli ospiti di salire a quota nove punti in classifica. La svolta c’è stata al 58′ quando Skov ha lasciato in dieci uomini i suoi compagni per un fallo da rosso diretto che ha spinto il direttore di gara a concedere il penalty agli avversari. Il risultato si è sbloccato al 60′ con un rigore di Kruse. All’80’ c’è il gol dell’1-1 di Dabbur. Ma è solo un’illusione: Pohjanpalo e Teuchert siglano i gol del 2-1 e del 3-1 che regalano i tre punti all’. “