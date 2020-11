Borgo Sant’Antonio Abate | festa con 200 persone senza mascherine | 3 arresti

Leggi su 2anews

(Di lunedì 2 novembre 2020) Sono tre cittadini di origine nigeriana learrestate dopo l’irruzione della Polizia a unaalSant’Antonio, a Napoli. Tresono state arrestate per gli scontri di ieri sera a Napoli quando un gruppo di nigeriani si è opposto all’intervento della Polizia dopo la segnalazione di unain corso con la predi numerosenonostante i divieti anti Covid. Sul posto, nella zona delSant’Antonio, si erano recati gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e del commissariato Vicaria-Mercato: durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Michele Morelli dove era stata ...