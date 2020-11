Alaba Juventus, in rotta col Bayern: colpo a zero, bianconeri in pole (Di lunedì 2 novembre 2020) Alaba Juventus – Alaba è una limpida occasione. Il laterale austriaco sembra aver rotto definitivamente con il suo club, un occasione importante per i bianconeri che stanno proprio cercando un calciatore dalle sue caratteristiche. Un rinnovo che non sembra aver trovato l’accordo fra le parti e dunque David Alaba, mai come come oggi, sembra sempre più lontano dal Bayern Monaco. Alaba Juventus, le ultimissime Il nuovo summit fra l’entourage del giocatore e la dirigenza dei tedeschi, riportato anche su Twitter dal giornalista di ‘Transmarkt‘ Manuel Veth, è saltato non rispettando le scadenze prefissate e dunque la possibilità di nuovi negoziati sembrano – ormai – vani. Il calciatore ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 novembre 2020)è una limpida occasione. Il laterale austriaco sembra aver rotto definitivamente con il suo club, un occasione importante per iche stanno proprio cercando un calciatore dalle sue caratteristiche. Un rinnovo che non sembra aver trovato l’accordo fra le parti e dunque David, mai come come oggi, sembra sempre più lontano dalMonaco., le ultimissime Il nuovo summit fra l’entourage del giocatore e la dirigenza dei tedeschi, riportato anche su Twitter dal giornalista di ‘Transmarkt‘ Manuel Veth, è saltato non rispettando le scadenze prefissate e dunque la possibilità di nuovi negoziati sembrano – ormai – vani. Il calciatore ...

rebel29_ : RT @ContinassaMech: Il #bayernmünchen si rifiuta di alzare l’offerta di rinnovo per #Alaba (conferme dalle parole del presidente bavarese),… - cody53250131 : RT @ContinassaMech: Il #bayernmünchen si rifiuta di alzare l’offerta di rinnovo per #Alaba (conferme dalle parole del presidente bavarese),… - dan_ceres : RT @ContinassaMech: Il #bayernmünchen si rifiuta di alzare l’offerta di rinnovo per #Alaba (conferme dalle parole del presidente bavarese),… - yutomanga : RT @ContinassaMech: Il #bayernmünchen si rifiuta di alzare l’offerta di rinnovo per #Alaba (conferme dalle parole del presidente bavarese),… - ContinassaMech : Il #bayernmünchen si rifiuta di alzare l’offerta di rinnovo per #Alaba (conferme dalle parole del presidente bavare… -