Al Guggenheim di Bilbao la scultura Puppy di Jeff Koons ora indossa la mascherina (Di lunedì 2 novembre 2020) Puppy con la mascherina (foto: www.facebook.com/GuggenheimBilbaomuseo)Un cane alto 13 metri, coperto di piante e fiori, ricorda agli spagnoli l'importanza di indossare correttamente la mascherina per tenere a bada il covid-19. Per sensibilizzare la popolazione sulla pandemia, il museo Guggenheim di Bilbao ha arruolato uno dei suoi simboli: Puppy. La grande opera dell'artista americano Jeff Koons che fa la guardia all'ingresso dell'esposizione di arte contemporanea ora sembra vigilare anche sulla lotta al coronavirus. La copertura vegetale del gigantesco West Highland White Terrier (creato nel 1992 e spostato nei Paesi Baschi nel 1999) è stata infatti modificata in modo ...

