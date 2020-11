Xbox 360 e il leggendario 'Red Ring of Death' risolto da Microsoft spendendo oltre $1 miliardo (Di domenica 1 novembre 2020) Il Red Ring of Death di Xbox 360 è uno degli errori console più famosi della storia videoludica. La console Microsoft era sicuramente la più popolare al lancio, complice una buona line-up e un prezzo decisamente più accessibile rispetto alla concorrenza. Purtroppo, Xbox 360 era piagata da un disastroso problema: diversi fallimenti hardware che causavano, molto spesso, il blocco della console. Questi errori venivano segnalati dalla console con delle luci LED rosse intorno al pulsante di attivazione.Ecco perché si parla di Red Ring of Death: per la forma dei LED e perché, purtroppo, non c'era modo per risolvere il problema, se non restituendo la console in assistenza e sperare nella buona sorte.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 novembre 2020) Il Redofdi360 è uno degli errori console più famosi della storia videoludica. La consoleera sicuramente la più popolare al lancio, complice una buona line-up e un prezzo decisamente più accessibile rispetto alla concorrenza. Purtroppo,360 era piagata da un disastroso problema: diversi fallimenti hardware che causavano, molto spesso, il blocco della console. Questi errori venivano segnalati dalla console con delle luci LED rosse intorno al pulsante di attivazione.Ecco perché si parla di Redof: per la forma dei LED e perché, purtroppo, non c'era modo per risolvere il problema, se non restituendo la console in assistenza e sperare nella buona sorte.Leggi altro...

zazoomblog : Xbox 360 e il leggendario Red Ring of Death per risolverlo Microsoft ha dovuto spendere oltre 1 miliardo di dollari… - Eurogamer_it : #Xbox360 e il 'Red Ring of Death', per risolverlo Microsoft ha dovuto spendere oltre 1 miliardo di dollari. - BuildingStrawMX : @XboxMexico Copia/Pega, pero cambia lo que sostiene la calaverita. ?? ?? |{I}\_ Xbox 360 Gold Free I/ \ /_ \_ - _arthurSR : Vendendo xbox 360 baratissimo - iTA360COM : RT @iTA360COM: Davide Spagocci iTA360COM | Celebrating #XBOX 360 22GEN MOMENTUM -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox 360 Xbox 360 e il leggendario 'Red Ring of Death' risolto da Microsoft spendendo oltre $1 miliardo Eurogamer.it Xbox 360 e il leggendario "Red Ring of Death", per risolverlo Microsoft ha dovuto spendere oltre 1 miliardo di dollari

In una recente intervista, l'ex capo di Xbox Peter Moore ha ricordato l'infido Red Ring of Death che aveva segnato il lancio di Xbox 360 e di come è stato risolto...a caro prezzo.

Xbox Games With Gold: annunciati i giochi gratis di Novembre 2020

Con l’arrivo del mese di Novembre 2020, tornano i giochi gratis dei Games With Gold per Xbox. Sebbene non ci siano giochi recenti per Xbox Series X e S, ...

In una recente intervista, l'ex capo di Xbox Peter Moore ha ricordato l'infido Red Ring of Death che aveva segnato il lancio di Xbox 360 e di come è stato risolto...a caro prezzo.Con l’arrivo del mese di Novembre 2020, tornano i giochi gratis dei Games With Gold per Xbox. Sebbene non ci siano giochi recenti per Xbox Series X e S, ...