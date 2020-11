Un Posto al Sole, Alberto (Maurizio Aiello): “Attenti ai profili falsi a mio nome” (Di domenica 1 novembre 2020) Su Instagram l’attore Maurizio Aiello, che interpreta Alberto Palladini in “Un Posto al Sole”, ha chiesto ai follower di diffidare di strane richieste di amicizia fatte a suo nome e di profili che non siano quello ufficiale certificato. Dietro c’è una banda di criminali in azione da tempo. Con un breve video pubblicato su Instagram, l’attore napoletano Maurizio Aiello, l’Alberto Palladini di “Un Posto al Sole” su RaiArticolo completo: Un Posto al Sole, Alberto (Maurizio Aiello): “Attenti ai profili falsi a mio nome” ... Leggi su solodonna (Di domenica 1 novembre 2020) Su Instagram l’attore, che interpretaPalladini in “Unal”, ha chiesto ai follower di diffidare di strane richieste di amicizia fatte a suo nome e diche non siano quello ufficiale certificato. Dietro c’è una banda di criminali in azione da tempo. Con un breve video pubblicato su Instagram, l’attore napoletano, l’Palladini di “Unal” su RaiArticolo completo: Unal): “Attenti aia mio nome” ...

BiuliaGiava : Se la metà delle persone che conosco stessero bene anche da sole quanto sto bene io il mondo sarebbe un posto migliore - _SpearsFan_ : sarò di parte forse, però kou meritava almeno un posto in classifica è letteralmente l’esempio che anche dopo una t… - g0ldenggvk : penso che questa foto mi abbia migliorato la giornata anzi no mi ha migliorato la vita, improvvisamente va tutto be… - stella55744926 : @Ballando_Rai @Vittoriaschisan @samuel_peron Vittoria, le mie ultime considerazioni non erano rivolte a te. Ti ho a… - Dittateuro : @guffanti_marco @AlfonsoFuggetta Il mio paese è in avanzo primario dal 90 ed è contribuente netto nell'Unione Europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 novembre 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Il Covid miete altre 3 vittime a Prato, terapia intensiva al collasso

Oggi i nuovi casi sono stati 220, In Toscana la provincia è al secondo posto nel rapporto popolazione-contagi, preceduta solo da Massa Carrara ...

RISULTATI SERIE B LIVE 6^ GIORNATA/ Diretta gol live score: in campo per Reggina-Spal

Risultati Serie B, classifica: la diretta gol live score delle partite, posticipi della sesta giornata del campionato cadetto 2020-21, oggi 1 novembre.

Oggi i nuovi casi sono stati 220, In Toscana la provincia è al secondo posto nel rapporto popolazione-contagi, preceduta solo da Massa Carrara ...Risultati Serie B, classifica: la diretta gol live score delle partite, posticipi della sesta giornata del campionato cadetto 2020-21, oggi 1 novembre.