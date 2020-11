Udinese-Milan, Ibrahimovic: “La squadra ha una fame pazzesca, mi prendo io le responsabilità” (Di domenica 1 novembre 2020) Quinta vittoria nelle prime sei gare di Serie A per il Milan che ha superato 2-1 in trasferta l'Udinese.Protagonista della gara della Dacia Arena è stato senza dubbio Zlatan Ibrahimovic che al termine della gara, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Bel gol ma era importante vincere. Si lavora e si soffre allo stesso tempo. Normale che voglio tutti i palloni, quando c’è l’occasione tutti gli undici vogliono aver ragione. Stiamo facendo bene, Brahim è entrato bene. La squadra crede in qualcosa. Siamo i più giovani a parte me, ma mi fanno sentire giovane. Hanno una fame incredibile. Mi prendo io la responsabilità, ci penso io, loro devono solo lavorare e crederci. Arriveranno momenti difficili, ma è ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) Quinta vittoria nelle prime sei gare di Serie A per ilche ha superato 2-1 in trasferta l'.Protagonista della gara della Dacia Arena è stato senza dubbio Zlatanche al termine della gara, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Bel gol ma era importante vincere. Si lavora e si soffre allo stesso tempo. Normale che voglio tutti i palloni, quando c’è l’occasione tutti gli undici vogliono aver ragione. Stiamo facendo bene, Brahim è entrato bene. Lacrede in qualcosa. Siamo i più giovani a parte me, ma mi fanno sentire giovane. Hanno unaincredibile. Miio la responsabilità, ci penso io, loro devono solo lavorare e crederci. Arriveranno momenti difficili, ma è ...

