(Di domenica 1 novembre 2020)sarà protagonista al Challenger di Parma a partire da domani. L’azzurro, reduce da un infortunio alpatito durante la semifinale dell’ATP 250 di Sardegna, si rimette in gioco sul cemento indoor del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi della cittadina ducale. Il giovane azzurro, il quale esordirà in un derby italiano con Filippo Baldi, ha parlato alla vigilia del torneo: “Mi sento molto bene, ilal. Sto continuando la fisioterapia, ma sono in condizione per. L’esperienza in Sardegna è stata fantastica nonostante l’infortunio, ho giocato un ottimo torneo. Sonodi essere tornato a Parma, dove poche settimane fa ho disputato il ...

Coninews : ?? MA-GNI-FI-CO ?? Dopo aver sconfitto Djokovic, Lorenzo #Sonego batte anche il britannico Daniel Evans 6-3 6-4 e vo… - SuperTennisTv : Semifinale da Lucky Loser, best ranking e vittoria sul n°1 al mondo. Lorenzo #Sonego sconfigge #Djokovic 6-2 6-1!… - c_appendino : Nella storia del tennis solo 5 italiani avevano battuto il numero 1 del mondo in carica. Oggi si è aggiunto Lorenzo… - OA_Sport : Tennis, Lorenzo Musetti: “Il fastidio al gomito è passato, contento di giocare a Parma” - apicella57 : RT @federtennis: Nella finale del torneo di Vienna Lorenzo #Sonego si arrende al n.8 Rublev, che conquista il 5° titolo stagionale. Compli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Lorenzo

ROMA (1 novembre 2020) - Si infrange contro Andrey Rublev il sogno di Lorenzo Sonego: il piemontese è stato battuto dal russo 6-4 6-4 nella finale del torneo Atp 500 di Vienna, l’ultimo di questo 2020 ...Non arriva la seconda vittoria in carriera in un torneo ATP per Lorenzo Sonego: in finale a Vienna il torinese si arrende ad Andrej Rublev per 6-4, 6-4. Il russo, al quinto successo in questo 2020, fa ...