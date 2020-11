Speranza: «Abbiamo 48 ore per provare un’altra stretta. C’è troppa gente in giro» (Di domenica 1 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è preoccupato del numero di contagi registrato in Italia negli ultimi giorni, che non accenna a diminuire. Lo racconta al Corriere della Sera. «La situazione dell’Italia è ancora difficilissima. Negli ospedali c’è troppo affollamento. La curva epidemiologica è ancora molto alta. Quel che mi preoccupa è il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà». Il ministro è convinto che le terapie intensive possano reggere ancora per qualche settimana, ma è necessario frenare la pandemia. «Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore. C’è troppa gente in giro». E ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, è preoccupato del numero di contagi registrato in Italia negli ultimi giorni, che non accenna a diminuire. Lo racconta al Corriere della Sera. «La situazione dell’Italia è ancora difficilissima. Negli ospedali c’è troppo affollamento. La curva epidemiologica è ancora molto alta. Quel che mi preoccupa è il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà». Il ministro è convinto che le terapie intensive possano reggere ancora per qualche settimana, ma è necessario frenare la pandemia. «48 ore pera dare unaulteriore. C’èin». E ...

