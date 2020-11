Scende in strada con spada e abiti medievali e aggredisce i passanti: 20enne uccide 2 persone in Quebec (Di domenica 1 novembre 2020) Si è armato di spada, vestito con abiti medievali ed è sceso in strada aggredendo con la sua lama chiunque gli capitasse a tiro. Un giovane è stato arrestato in Quebec, in Canada, dopo aver ucciso almeno due persone, ferendone altre cinque. La polizia ha ricevuto l’allarme intorno alle 22.30 locali, mentre il giovane, un 20enne, stava ancora portando avanti il suo assalto in più punti del centro storico della Vecchia Quebec. L’aggressore è stato arrestato intorno alle 1 di notte nella zona del porto e portato in ospedale apparentemente in ipotermia. Ancora da stabilire le motivazioni del gesto. Gli agenti, ricevuto l’allarme, hanno comunque diramato subito le comunicazioni in cui si raccomandava alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Si è armato di, vestito coned è sceso inaggredendo con la sua lama chiunque gli capitasse a tiro. Un giovane è stato arrestato in, in Canada, dopo aver ucciso almeno due, ferendone altre cinque. La polizia ha ricevuto l’allarme intorno alle 22.30 locali, mentre il giovane, un, stava ancora portando avanti il suo assalto in più punti del centro storico della Vecchia. L’aggressore è stato arrestato intorno alle 1 di notte nella zona del porto e portato in ospedale apparentemente in ipotermia. Ancora da stabilire le motivazioni del gesto. Gli agenti, ricevuto l’allarme, hanno comunque diramato subito le comunicazioni in cui si raccomandava alla ...

Motorsport.com ha preso parte allo Shakedown del Rally d'Italia WRC con Andreas Mikkelsen e la Citroen C3 WRC Plus gommata Pirelli. Ecco il video del test!

Case di Coccia, schianti e polemica

Molti automobilisti, infatti, scendendo da Piane di Morro, girano per la scorciatoia che si trova prima del bar, ma quella strada è percorribile solo dai residenti e spesso si verificano incidenti, ...

