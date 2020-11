Sampdoria-Genoa, lo sfottò: «Doriano non essenziale allo sforzo produttivo» (Di domenica 1 novembre 2020) Si accende la sfida tra Sampdoria e Genoa fuori dal campo, anche con i tifodi distanti: lo sfottò dei Genoani Si scalda il derby della Lanterna con gli sfottò tra le tifoserie. Niente da fare per la presenza dei tifosi, il periodo non lo permette, ma si può comunque entrare nel clima derby grazie agli striscioni delle curve. In particolare i Genoani hano ripreso le parole del governatore Toti, declinandole nella rivalità calcistica, come documentato da Sampnews24. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Si accende la sfida trafuori dal campo, anche con i tifodi distanti: lo sfottò deini Si scalda il derby della Lanterna con gli sfottò tra le tifoserie. Niente da fare per la presenza dei tifosi, il periodo non lo permette, ma si può comunque entrare nel clima derby grazie agli striscioni delle curve. In particolare ini hano ripreso le parole del governatore Toti, declinandole nella rivalità calcistica, come documentato da Sampnews24. Leggi su Calcionews24.com

