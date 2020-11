Roma | Fonseca si tira fuori | “Ecco quali sono le favorite per lo scudetto”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 1 novembre 2020) Latorna al successo dopo due pareggi tra campionato ed Europa League. I giallorossi superano la Fiorentina per 2-0 in un match senza grossi patemi.LE PAROLE DIIl tecnico Pauloanalizza il risultato della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La squadra ha fatto una grandissima partita contro una bellissima squadra, abbiamo giocato bene tutti con grande sicurezza difensiva. Come ho detto sempre Pellegrini è un calciatore intelligente, può giocare in diverse posizioni e oggi ha fatto una grande partita come tutti.soddisfatto e sta capendo cosa fare in questa posizione. Smalling è molto importante per noi, quando abbiamo tre giovani è importante avere un giocare come lui che è molto importante. Penso che dobbiamo pensare di partita in partita, vogliamo fare ...