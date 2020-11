Roma-Fiorentina | i convocati di Fonseca | non ci sono Santon e Diawara

(Di domenica 1 novembre 2020) Idi Pauloper, gara valevole per la sesta giornata di Serie A 2020/2020. I giallorossi vanno a caccia di un successo per continuare la serie di risultati utili e avanzare in classifica. Ancora assenti sia Davideper infortunio e Amadouper la positività al Covid. TUTTI IPORTIERI: Farelli, Pau Lopez, Mirante DIFENSORI: Kardsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout ATTACCANTI: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Podgoreanu.

