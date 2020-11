Roberto Speranza spinge per chiudere: "Curva terrificante, troppa gente in giro" (Di domenica 1 novembre 2020) Roberto Speranza osserva la Curva del contagio e teme che le strutture ospedaliere vadano al collasso. Per questo sono giorni, se non settimane, che spinge, nei vertici di Governo, per inasprire ancora le misure di contenimento. “Quel che mi preoccupa è il dato assoluto, che mostra una Curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà” dice in un’intervista al Corriere della Sera.Leggi anche... Covid in Italia, altri 31.758 contagi e 297 morti Costretti a lockdown mirati. Verso nuovo Dpcm lunedì (di G.Colombo) Secondo Speranza, “le terapie intensive non sono il problema fondamentale di questi giorni. Per qualche settimana saranno ancora abbastanza ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020)osserva ladel contagio e teme che le strutture ospedaliere vadano al collasso. Per questo sono giorni, se non settimane, che, nei vertici di Governo, per inasprire ancora le misure di contenimento. “Quel che mi preoccupa è il dato assoluto, che mostra una. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà” dice in un’intervista al Corriere della Sera.Leggi anche... Covid in Italia, altri 31.758 contagi e 297 morti Costretti a lockdown mirati. Verso nuovo Dpcm lunedì (di G.Colombo) Secondo, “le terapie intensive non sono il problema fondamentale di questi giorni. Per qualche settimana saranno ancora abbastanza ...

