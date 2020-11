Ordine d’arrivo F1, GP Imola 2020: risultati e classifica gara. Hamilton vince davanti a Bottas, Leclerc 6° con Ferrari (Di domenica 1 novembre 2020) Lewis Hamilton ha vinto il GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che è andato in scena sul circuito di Imola. Il sei volte Campione del Mondo, scattato dalla seconda posizione, è riuscito ad avere la meglio sul compagno di squadra Valtteri Bottas dopo una brutta partenza. Il britannico ha sfruttato un’eccellente strategia, ha infilato il nono sigillo stagionale e ha messo un’ulteriore ipoteca sulla conquista del settimo titolo iridato. Il pilota della Mercedes ha regolato il finlandese scattato dalla pole-position, ancora incapace di tenere la posizione di vertice. L’australiano Daniel Ricciardo ha completato il podio al volante della Renault, approfittando della foratura di Max Verstappen, secondo a una decina di giri dal termine prima di essere tradito da un problema. Charles ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Lewisha vinto il GP di Emilia Romagna, tappa del Mondiale F1 che è andato in scena sul circuito di. Il sei volte Campione del Mondo, scattato dalla seconda posizione, è riuscito ad avere la meglio sul compagno di squadra Valtteridopo una brutta partenza. Il britannico ha sfruttato un’eccellente strategia, ha infilato il nono sigillo stagionale e ha messo un’ulteriore ipoteca sulla conquista del settimo titolo iridato. Il pilota della Mercedes ha regolato il finlandese scattato dalla pole-position, ancora incapace di tenere la posizione di vertice. L’australiano Daniel Ricciardo ha completato il podio al volante della Renault, approfittando della foratura di Max Verstappen, secondo a una decina di giri dal termine prima di essere tradito da un problema. Charles ...

