Lombardia | Gallera | “Il lockdown deve essere nazionale”

"Abbiamo fatto un confronto con il governo, tutti hanno detto che ci vogliono misure nazionali. Le misure ha senso che siano nazionali". Lo ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Giulio Gallera nel corso della puntata di domenica 1 novembre di Che tempo che fa. Le regioni, come è ormai chiaro, chiedono un lockdown generalizzato e nazionale, il governo ne vuole uno locale.

