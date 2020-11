Lione, spari contro un prete ortodosso: preso un sospettato (Di domenica 1 novembre 2020) Il sacerdote, greco, è grave. Macron, le mie dichiarazioni sulle vignette sono state 'manipolate' da 'leader politici e religiosi' Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) Il sacerdote, greco, è grave. Macron, le mie dichiarazioni sulle vignette sono state 'manipolate' da 'leader politici e religiosi'

MediasetTgcom24 : Lione: spari a un prete ortodosso, aggressore in fuga - TgLa7 : Spari ad un prete ortodosso a #Lione, aggressore in fuga - Agenzia_Ansa : #Francia, spari ad un prete ortodosso a #Lione, aggressore in fuga #ANSA - razorblack66 : RT @claudio_2022: Spari ad un prete ortodosso a Lione, aggressore in fuga. Alla mistificazione non c'è mai fine. Fa parte della gloriosa s… - italiana__doc : RT @claudio_2022: Spari ad un prete ortodosso a Lione, aggressore in fuga. Alla mistificazione non c'è mai fine. Fa parte della gloriosa s… -