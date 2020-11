L’altro virus Così la mafia assalterà i fondi Ue Parla Ayala

Leggi su formiche

(Di domenica 1 novembre 2020) “Dieci minuti che finisco al supermercato e ci sono. Il supermercato. È uno dei pochi svaghi che ci è rimasto”. Una voce squillante, da gentiluomo palermitano, risponde al telefono. È Giuseppe, settantacinque anni, magistrato, anzi un monumento della magistratura italiana. Già procuratore capo di Palermo, braccio destro di Giovanni Falcone nella lotta a Cosa Nostra, poi sottosegretario alla Giustizia con Romano Prodi, sospira preoccupato. “La povertà, le proteste, le aziende che chiudono. C’è una congiuntura perfetta”. Per cosa, dottor? “Per la. Cosa Nostra non è sparita, non è nemmeno in rianimazione, è solo in corsia per accertamenti. E la ‘Ndrangheta in ospedale non ci è mai entrata”. Cosa glielo fa ...