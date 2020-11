La ‘vendetta’ della mamma derisa da De Luca: “Nei suoi teatrini trattati come chi non capisce nulla” (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Parla la “mammina dalla mascherina sfuggente” derisa in diretta dal governatore Vincenzo De Luca, che in seguito si è scusato. “Sono arrabbiata e dispiaciuta – spiega Arianna Montesano al Il Fatto Quotidiano – vorrei far parlare De Luca con il mio bambino, si renderebbe conto che è tutto vero”. Intanto la regione rende noti i dati epidemiologici nelle scuole del quartiere Vomero-Arenella dove vive la 37enne napoletana. “La mia bimba è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma voglio andare a scuola per imparare scrivere… credo che sia l’unica d’Italia che piange per andare a scuola e che dà pure la motivazione, mi mancano gli endecasillabi, è un ogm cresciuta dalla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Parla la “mammina dalla mascherina sfuggente”in diretta dal governatore Vincenzo De, che in seguito si è scusato. “Sono arrabbiata e dispiaciuta – spiega Arianna Montesano al Il Fatto Quotidiano – vorrei far parlare Decon il mio bambino, si renderebbe conto che è tutto vero”. Intanto la regione rende noti i dati epidemiologici nelle scuole del quartiere Vomero-Arenella dove vive la 37enne napoletana. “La mia bimba è venuta da me piangendo e mi ha dettovoglio andare a scuola per imparare scrivere… credo che sia l’unica d’Italia che piange per andare a scuola e che dà pure la motivazione, mi mancano gli endecasillabi, è un ogm cresciuta dalla ...

