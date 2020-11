Juventus, Zambrotta: “Hanno bisogno di giocare, Ronaldo fa la differenza” (Di domenica 1 novembre 2020) Gianluca Zambrotta ha analizzato la stagione che la Juventus, fino a questo momento, sta svolgendo. Un grande elogio è stato fatto soprattutto a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, partito dalla panchina dopo esser stato fermo per il Covid-19, ha cambiato il match siglando la rete del 2-1. L’ex terzino bianconero ha evidenziato quanto sia fondamentale la presenza dell’attaccante. Juventus: Zambrotta incorona Ronaldo «Ronaldo è importante, si era sentita la sua mancanza nella partita contro il Barcellona. Anche oggi ha fatto la differenza. La Juve ha bisogno di giocare- ha dichiarato Zambrotta tramite i microfoni di Rai Sport, e di portare in campo giocatori come CR7». Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 1 novembre 2020) Gianlucaha analizzato la stagione che la, fino a questo momento, sta svolgendo. Un grande elogio è stato fatto soprattutto a Cristiano. Il portoghese, partito dalla panchina dopo esser stato fermo per il Covid-19, ha cambiato il match siglando la rete del 2-1. L’ex terzino bianconero ha evidenziato quanto sia fondamentale la presenza dell’attaccante.incoronaè importante, si era sentita la sua mancanza nella partita contro il Barcellona. Anche oggi ha fatto la differenza. La Juve hadi- ha dichiaratotramite i microfoni di Rai Sport, e di portare in campo giocatori come CR7». Leggi ...

Gianluca Zambrotta, doppio ex di Juventus e Barcellona, parla, intervistato da "Sport", della supersfida di Champions League di stasera tra bianconeri e catalani: "Juve-Barcellona? Questa è una sfida ...

Pochissime le offerte concrete messe sul piatto per lui, al punto che i vertici dirigenziali bianconeri non hanno potuto fare altro che trattenere il calciatore, che Pirlo in questo momento sta provan ...

