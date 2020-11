Inter-Parma, Conte: “Nainggolan? C’è chi in condizione non ci arriva mai” (Di domenica 1 novembre 2020) “Nainggolan è entrato e potete giudicare la sua prestazione. Io faccio le mie valutazioni e cerco di portare tutti nella miglior condizione: c’è chi ci arriva prima, chi dopo e chi mai. Io e lo staff ci mettiamo tutto per far rendere i giocatori al massimo”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, al termine del match pareggiato con il Parma per 2-2. Il tecnico salentino nel finale di gara ha inserito anche Radja Nainggolan, apparso non in condizione e fuori forma. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Nainggolan è entrato e potete giudicare la sua prestazione. Io faccio le mie valutazioni e cerco di portare tutti nella miglior: c’è chi ciprima, chi dopo e chi mai. Io e lo staff ci mettiamo tutto per far rendere i giocatori al massimo”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Antonio, al termine del match pareggiato con ilper 2-2. Il tecnico salentino nel finale di gara ha inserito anche Radja Nainggolan, apparso non ine fuori forma.

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole del CEO Sport Giuseppe Marotta al termine di #InterParma ?? - Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - pisto_gol : Int-Par 2:2 L’Inter porta a casa solo 1 pt contro un Parma micidiale in contropiede che ha saputo approfittare due… - China_Max69 : RT @carlolaudisa: Il #Parma di Speedy #Gervinho (2 gol) mette a nudo i difetti dell’#Inter. Ma #Brozovic e #Perisic hanno evitato la sconfi… - TarallucciE : RT @pisto_gol: Int-Par 2:2 L’Inter porta a casa solo 1 pt contro un Parma micidiale in contropiede che ha saputo approfittare due volte con… -