Il test genetico per la cura mirata del tumore al seno

(Di domenica 1 novembre 2020) Gli esperti la chiamano “medicina di precisione”. È la strada che porta ad usare i trattamenti mirati caso per caso, nella sfida aldella mammella, scegliendo tra le diverse terapie a disposizione. E può consentire anche di evitare gli effetti indesiderati della chemioterapia nei casi in cui questa non serva. Per funzionare, però, questo approccio deve essere “guidato” attraversoche determinino la giusta via da prendere. Si tratta di un presidio fondamentale, visto che in alcune tipologie di pazienti pari a circa il 10-20 per cento del totale, consentono di prevedere il rischio di recidiva e, quindi, di escludere la chemioterapia in aggiunta all’ormonoterapia, evitando inutili tossicità. La parola degli esperti “Precisione è la parola chiave in oncologia” – ...