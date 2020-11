Highlights e gol Udinese-Milan 1-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Udinese-Milan 1-2, lunch match della sesta giornata di Serie A 2020/2021. A sbloccare il risultato è la squadra rossonera che alla Dacia Arena trova l’1-0 sull’asse Ibrahimovic-Kessié: lo svedese scarica per l’ex Atalanta che col destro batte Musso con un grande tiro sotto la traversa. Nella ripresa però l’Atalanta approccia meglio e coglie impreparata la squadra di Pioli. L’episodio della svolta c’è al 47′ quando Pussetto sfugge via a Romagnoli che lo stende con un fallo da rigore sanzionato da Di Bello. Dagli undici metri è De Paul a siglare l’1-1. Ma nel finale Musso è battuto di nuovo: Becao sbaglia il rinvio, Ibrahimovic in rovesciata beffa il portiere ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Glie le azioni salienti di1-2, lunch match della sesta giornata di. A sbloccare il risultato è la squadra rossonera che alla Dacia Arena trova l’1-0 sull’asse Ibrahimovic-Kessié: lo svedese scarica per l’ex Atalanta che col destro batte Musso con un grande tiro sotto la traversa. Nella ripresa però l’Atalanta approccia meglio e coglie impreparata la squadra di Pioli. L’episodio della svolta c’è al 47′ quando Pussetto sfugge via a Romagnoli che lo stende con un fallo da rigore sanzionato da Di Bello. Dagli undici metri è De Paul a siglare l’1-1. Ma nel finale Musso è battuto di nuovo: Becao sbaglia il rinvio, Ibrahimovic in rovesciata beffa il portiere ...

