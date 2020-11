GF Vip | imbarazzo per Amedeo Goria | Antonella Elia svela il suo soprannome piccante

Leggi su dailynews24

(Di domenica 1 novembre 2020) L’ultima puntata del GF Vip non ha solo scatenato polemiche, ma anche dell’per un ospite. Si tratta di, padre di Guendaed ex marito di Maria Teresa Ruta. L’opinionistaha infattito in diretta ilcon cui è chiamato l’uomo tra le sue tante conquiste.NELLA … L'articolo