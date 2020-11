Diretta Spezia-Juve ore 15 | dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

(Di domenica 1 novembre 2020) LA- Andrea Pirlo avrà a disposizione Cristiano Ronaldo nella trasferta di La. Il portoghese, superato il problema relativo al coronavirus, potrà tornare regolarmente in campo. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Spezia

Spezia-Juventus sarà visibile anche sui canali Sky del digitale ... Udinese e Milan per il lunch match della sesta giornata di Serie A e verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per assistere all ...