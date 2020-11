Dayane Mello e Adua Del Vesco sempre più vicine: “Mi sono innamorata di te”, Bettarini c’aveva visto lungo? (Di domenica 1 novembre 2020) Questo week end al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno festeggiato Halloween e – complice un paio di bottiglie di vino – Dayane Mello sembrerebbe aver preso coraggio ed essersi dichiarata ad Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò, con tanto di “mi sono innamorata di te” e bacio sulla bocca. L’audio del video incriminato è pessimo, ma le mie colleghe di BlogTivvu sono riuscite a capire quello che ha farfugliato la Mello: “Non lo so, sei tutta perfetta, sei bellissima… Mamma mia! Io mi sa che sono innamorata di te. Mi sono innamorata di te, che faccio? Certo, le parole qua hanno un peso, ho paura… Tu per me sei una delle ... Leggi su biccy (Di domenica 1 novembre 2020) Questo week end al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno festeggiato Halloween e – complice un paio di bottiglie di vino –sembrerebbe aver preso coraggio ed essersi dichiarata adDel, alias Rosalinda Cannavò, con tanto di “midi te” e bacio sulla bocca. L’audio del video incriminato è pessimo, ma le mie colleghe di BlogTivvuriuscite a capire quello che ha farfugliato la: “Non lo so, sei tutta perfetta, sei bellissima… Mamma mia! Io mi sa chedi te. Midi te, che faccio? Certo, le parole qua hanno un peso, ho paura… Tu per me sei una delle ...

