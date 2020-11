Cristo attraverso Wilde e Pasolini. Rivoluzionari d’amore, perseguitati (Di domenica 1 novembre 2020) Con Pier Paolo Pasolini è diventato amico da giovane accompagnandolo, insieme a Moravia, in visita ad Albano, nei Castelli Romani. Così un giovanissimo Aldo Onorati colse l’occasione per approfondire la conoscenza col regista, fino ad arrivare a raccoglierne un’intervista, nella sua casa di via Eufrate all’Eur. Storie di sessant’anni fa, durante i quali il professor Onorati ha studiato e approfondito sempre di più l’opera e il pensiero Pasoliniani, ben oltre i ricordi del cronista poco più che ventenne che era allora. Così in questo 2020 di tragedie e anniversari, tra i quali i 45 anni dalla scomparsa di PPP (il prossimo 1 Novembre) e i 120 dal solitario e malinconico addio alla vita di un genio dell’ironia come Oscar Wilde (il 30 novembre) è uscito, nel pieno ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) Con Pier Paoloè diventato amico da giovane accompagnandolo, insieme a Moravia, in visita ad Albano, nei Castelli Romani. Così un giovanissimo Aldo Onorati colse l’occasione per approfondire la conoscenza col regista, fino ad arrivare a raccoglierne un’intervista, nella sua casa di via Eufrate all’Eur. Storie di sessant’anni fa, durante i quali il professor Onorati ha studiato e approfondito sempre di più l’opera e il pensieroani, ben oltre i ricordi del cronista poco più che ventenne che era allora. Così in questo 2020 di tragedie e anniversari, tra i quali i 45 anni dalla scomparsa di PPP (il prossimo 1 Novembre) e i 120 dal solitario e malinconico addio alla vita di un genio dell’ironia come Oscar(il 30 novembre) è uscito, nel pieno ...

MicheleVesch : RT @HuffPostItalia: Cristo attraverso Wilde e Pasolini. Rivoluzionari d’amore, perseguitati - HuffPostItalia : Cristo attraverso Wilde e Pasolini. Rivoluzionari d’amore, perseguitati - FiorenzoBriccol : La Chiesa, oggi, festeggia 'tutti i Santi'. Se segui Gesù divieni santo! Non si raggiunge la santità attraverso dei… - danimura3 : La catechesi dovrà presentarsi come un continuo annuncio del Mistero di Cristo, al fine di far crescere nel cuore d… - marcosassuntron : RT @Augusto00213634: preghiera che vi ho dato per la gloria di Cristo , diffondetelo perché è l’unica arma potente assieme al santo Rosario… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristo attraverso Cristo attraverso Wilde e Pasolini. Rivoluzionari d’amore, perseguitati L'HuffPost Cristo attraverso Wilde e Pasolini. Rivoluzionari d’amore, perseguitati

Aldo Onorati in libreria con un saggio su Gesù nelle opere dei due grandi autori: “Il carcere non rieduca. Esaspera e incrudelisce" ...

In che modo Dio svolge la Sua opera di giudizio e castigo durante l’Età del Regno?

Dai diversi paragrafi precedenti delle parole di Dio, possiamo chiaramente capire che l’opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni è l’opera di purificazione ...

Aldo Onorati in libreria con un saggio su Gesù nelle opere dei due grandi autori: “Il carcere non rieduca. Esaspera e incrudelisce" ...Dai diversi paragrafi precedenti delle parole di Dio, possiamo chiaramente capire che l’opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni è l’opera di purificazione ...