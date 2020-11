Covid, l'appello di Galli: 'I nostri morti ricordiamoli nel cuore, non affollate i cimiteri' (Di domenica 1 novembre 2020) 'La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I nostri morti ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) 'La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I...

fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - repubblica : Alessandria, l'appello di Clotilde dalla terapia intensiva: 'Proteggetevi, il Covid esiste: qui mi sento morire' - Agenzia_Ansa : #Covid, appello di 100 scienziati: 'Misure drastiche in 2-3 giorni' #ANSA - angiuoniluigi : RT @leggoit: Covid, l'appello di Galli: «I nostri morti ricordiamoli nel cuore, non affollate i cimiteri» - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Covid, l'appello di Galli: «I nostri morti ricordiamoli nel cuore, non affollate i cimiteri» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello Covid 19 in Puglia, l'appello dei medici: «Cittadini aiutino Asl con autotracciamento» La Gazzetta del Mezzogiorno Da Syndicom solidarietà alla nostra giornalista aggredita

L'appello viene quindi rivolto alla politica ... a Zurigo ieri gli agenti hanno invece interrotto una manifestazione, autorizzata, di Covid-scettici alla quale partecipavano un centinaio di persone.

Covid, l'appello di Galli: «I nostri morti ricordiamoli nel cuore, non affollate i cimiteri»

«La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I nostri morti ...

L'appello viene quindi rivolto alla politica ... a Zurigo ieri gli agenti hanno invece interrotto una manifestazione, autorizzata, di Covid-scettici alla quale partecipavano un centinaio di persone.«La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I nostri morti ...