Covid, Fontana: "No lockdown territoriale. Se fermiamo Milano si ferma la Lombardia" (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 novembre 2020 - Se bisogna fare un lockdown, che sia nazionale e non territoriale . Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, la posizione espressa dal governatore della Lombardia, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 novembre 2020), 1 novembre 2020 - Se bisogna fare un, che sia nazionale e non. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, la posizione espressa dal governatore della, ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Servono misure uniformi per tutto paese' - pdnetwork : Il medico di Rogoredo Marrali parla di sistema in tilt: 40 casi Covid tra i pazienti, una settimana di attesa per u… - ItaliaViva : Ci risiamo in Regione Lombardia. Il covid sale e questa è una brutta notizia per tutti, ma purtroppo si ripetono l'… - LuigiF97101292 : RT @TgLa7: #Covid, #Fontana: se lockdown serve sia nazionale. 'Stop solo Milano e Lombardia non utile, virus è in tutta Italia' https://t.… - NOprisonersEVER : @RagnacciG @psikonerd No ma è chiaro. No sarcasm. Come bonaccini positivo al Covid ed asintomatico, che voleva fare… -